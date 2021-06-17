خبيرة تجميل توضح أشكال النظارات الشمسية المناسبة لكل وجه

تحتار كل إمرأة عند اختيارها نظارة شمسية مناسبة لوجهها تكون مميزة ولائقة، لذلك تتحدث لجريدة "الدستور" خبيرة التجميل سارة عبد القوي عن كيفية اختيار السيدات النظارات الشمسية المناسبة لوجههن.

الوجه المستدير:

تتميز صاحباته بوجه طوله يكون متساوى مع العرض، ويتسم بحواف مستديرة غير بارزة تناسبه نظارة شمسية مربعة يفضل أن تكون العدسات عريضة لتخفف قليلاً من استدارة الوجه وتمنحه قدر من الطول وتكون النظارة مزودة بإطار علوى سميك سوف تساعد الوجه فى الحصول على مزيد من الطول ويجب الابتعاد تماما عن العدسة المستديرة لأنها ستزيد من استدارة الوجه وإمتلاءه.

- الوجه البيضاوي:

تتميز صاحباته بأن شكل الوجه يكون شكل البيضة وهو اكثر اشكال الوجه المثالية فطول الوجه يعادل الوجه مرة ونصف ويتساوي فيه عرض الجبهة والفك ويتسم بضيق الذقن قليلا وبروز في عظام الخد تناسبه نظارة شمسية بجميع الأنواع والأشكال سواء موديل عيون القطة العدسات المجنحة أو موديل الطيارين أو المربعة ويفضل اختيار عدسات بحجم متوسط أو كبير حتى لا يبدو الوجه أطول مما هو عليه بالفعل.

الوجه المثلث:

تتميز صاحباته بأن شكل الوجه بجبهة قليلة العرض، مع فكين أكثر عرضا ووجه طويل نسبيا، تناسبه نظارة شمسية بموديل عيون القطة أو تلك الدائرية ستكون جيدة للغاية، حيث أنها ستلفت النظر للجزء العلوي وتصنع معادلة ما بين عرض الجبهة والفكين كما يفضل أن تحتوي على بعض التفاصيل مثل عدسات المرايا أو إطار ذهبي.

الوجه المربع:

تتميز صاحباته بحواف مدببة للفك وجبهة عريضة وعظام خد ملحوظة تناسبه نظارة شمسية ذات العدسات المستديرة والبيضاوية أو موديل عيون القطة فهذه الأنواع لأنها ستعطي الوجه قدر من الاستدارة وتخفف من بروز العظام.

الوجه المستطيل:

تتمز صاحباته بأن الوجه عبارة عن مزيج من شكلين البيضاوي والمربع حيث يأتي بعرض قليل سواء عند الفك أو الجبهة ولكنه أكثر طولاً، يناسب هذا الوجه موديل النظارات المستطيلة، فهو يبرز جمال الوجه بشكل أكبر، كما يصنع معادلة ما بين العرض والطول.

وجه الماس:

تتميز صاحباته بجبهة ضيقة وذقن صغيرة، مع عظام وجنتين بارزة وجميلة وعريضة، تناسبه نظارة شمسية ذات الشكل البيضاوي الرفيع للغاية الخالي من أي زخارف عند الإطار هو الأفضل.