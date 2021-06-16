محافظ مطروح يلتقي وزير البيئة الأردني لبحث إنجازات مشروع تنمية المراعي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للأردن، الدكتور نببل مصاروة وزير البيئة، حيث تم بحث إنجازات مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي الذي ينفذ في الأردن ومصر، بحضور الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.



وأكد وزير البيئة الأردني على أهمية اتخاذ قرارات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والدولية في قطاع المراعي، وضرورة الدور التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية في البلدين الشقيقين لإدارة قطاع المراعي من أجل تحقيق الأثر الإيجابي لقطاع الثروة الحيوانية.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لتحسين قطاع المراعي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الاقتصادي لدى مربي الثروة الحيوانية، معبرا عن شكره وتقديره لجهود وزارة البيئة الأردنية.

وأشاد الدكتور هانى الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بدور الشركاء في الاردن ومصر لتنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة والصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والحديقة النباتية الملكية في الأردن، ومركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في مصر.

وثمن محافظ مطروح دور وزارة البيئة في التعاون المستمر لإنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وحسن التنسيق والتنظيم،مع وعد بتبادل الزيارات والخبرات.

وكان تابع وفد محافظه مطروح المرافق للواء خالد شعيب محافظ مطروح زيارته لدولة الأردن من خلال برنامج تبادل الخبرات ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، والذى يضم عددا من مربي الثروة الحيوانية والباحثين والمتخصصين في شؤون المراعى والثروة النباتية بمطروح.

وقام الوفد بزياره عددا من المشروعات المنفذة فى اطار المشروع ومنها الصندوق الهاشمي لتنميه المراعي والذي يسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الجهود الوطنيه لتحقيق التنميه الشامله للمراعي ورفع مستوى المعيشه والمساهمة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة بالأردن.