الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنى سويف تبدأ تأهيل الطلاب على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بنى سويف بالتعاون مع معمل الذكاء الاصطناعي، اليوم، مائدة مستديرة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في خلق بيئة عمل فعالة في ظل التحديات والأدوار المتوقعة من الجامعات وأصحاب الأعمال”.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، و الدكتور حماده محمود وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والمستشار الأكاديمي للمركز الجامعي للتطوير  المهني و بالتعاون مع معمل الذكاء الاصطناعي برئاسة دكتور وليد عيد ودكتوره منال جمال.

وأشار الدكتور منصور إلى أن المائدة المستديرة جاءت بحضور ممثلي بعض الشركات والمصانع، وتهدف لتأهيل طلاب الجامعة بمرحلة البكالوريوس لاستخدام آليات مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتلبية احتياجات الصناعة وسوق العمل، وعقدت المائدة المستديرة عبر برنامج زووم.

 

وفى سياق متصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن إطلاق أول استخدام  وتشغيل تجريبي لنظام الهوية الرقمية لطلاب الجامعة باستخدام  الكروت الذكية " بروكسيمتى" لدخول الطلاب داخل الحرم الجامعي بنظام إلكتروني فائق التأمين، وذلك في إطار توجه الجامعة من أجل ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن نظام الهوية الرقمية يتيح للقائمين على الأمن الإداري بالاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالطالب بمجرد مروره أمام القارئ الإلكتروني عند بوابة الجامعة، لا فتأ أن كافة البرامج والتطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي تخدم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي تنفذ بأيدي منسوبي الجامعة من خلال وحدة تصميم وتطوير البرمجيات مما يعزز من قيمة الكوادر البشرية بالجامعة في شتى مجالات التحول الرقمي.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب، أن نظام الهوية الرقمية للطلاب يهدف الى تنظيم وإنجاز الأعمال بطريقة مبتكرة ومرنة، بالإضافة إلى تأمين "كارنيهات" الطلاب وحمايتها من التزوير، وتسهيل مهمة تحديد هوية الطالب عند بوابات الجامعة، ومكاتب شئون الطلاب.

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