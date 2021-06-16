الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجلة رجاء الجداوى: أشكر مهرجان الإسماعيلية لتكريم اسم والدتى بمسقط رأسها

تكريم رجاء الجداوي
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي اسم الفنانة رجاء الجداوي تخليدًا لها واعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائي مشرف.


وتسلمت التكريم أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي والتي أعربت عن سعادتها البالغة بهذا التكريم خاصة أنه جاء في مسقط رأس والدتها، ووجهت الشكر لكل القائمين على مهرجان الإسماعيلية وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتكريم اسم والدتها الفنانة رجاء الجداوي في مسقط رأسها وسط أهلها والمكان الذي ولدت فيه ودفنت فيه.


وقال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي، يأتي اختيارنا لتكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لسببين: الأول أنها تكرم في مسقط رأسها، فهي من أبرز أبناء الإسماعيلية، والسبب الثاني أنها تمتلك رصيدًا فنيًا طويلًا من الأعمال الفنية بين السينما والدراما التليفزيونية، وتجاوز عدد ما قدمته 300 عمل، تفاوتت فيها مساحة وشكل أدوارها، وسوف تتسلم درع تكريمها خلال حفل الافتتاح ابنتها أميرة مختار.


وأطلقت منذ قليل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم شارة انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.


كما يحضر حفل الافتتاح كل من الفنان أحمد بدير والإعلامية بوسي شلبي وخالد جلال رئيس الرقابة والمصنفات الفنية وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.

 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.


ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية

تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية
المركز القومي للسينما إيناس عبد الدايم رجاء الجداوى وزيرة الثقافة الفنانة رجاء الجداوي اميرة مختار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عصام زكريا مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية السيناريست محمد الباسوسي إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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