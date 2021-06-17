الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هايدى محسن: احترفت الأميجرومي منذ 2017 وأحلم بجاليري لمشغولاتي (حوار)

عرائس كورشية من
عرائس كورشية من تصميم هايدى محسن

الأميجرومى هواية الشابة هايدى محسن 31 عاما التى تعمل معلمة رياض أطفال والتى لم يمنعها عملها من ممارسة هذا الففن الذي تجاوز مرحلة الهواية إلى الاحتراف والذي دفعها للحصول على تدريبات متخصصة فى الرسم والتصميم وتخصصت فى مشغولات عرائس الكروشية (اميجرومى ) لتستطيع المنافسة بقوة، ما دفعنا لنفترب أكثر من هذه الشابة لمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذا الفن وعن شخصيتها وطموحها. 

فى البداية ما معنى كلمة الاميجرومى؟

الأميجرومى فن يابانى ويعنى فن صناعة الدمي من الكروشية.

الأميجرومى 

على أي شهادة جامعية تحصلين؟

تخرجت فى كلية الآداب قسم اجتماع وحصلت على دبلومة تربوية.

الأميجرومى 

كيف كانت بداية ممارستك لهذا الفن ومتى؟

اقتحمت مجال صناعة الدمى أو فن الأميجرومى منذ 2017 وحصلت على كورسات لمدة عامين فى الرسم والكروشيه والتريكو.

الأميجرومى 

هل كانت هناك أى صعوبات واجهتك فى ممارسة هذا الفن؟

 بالطبع واجهت بعض الصعاب وعلى رأسها  غلاء أسعار الخامات، التى غالباً تكون مستوردة

الأميجرومى 

حديثنا عن نوعية وأشكال التصميمات التى تقومين بصنعتها ؟

ركزت على تصميم الشخصيات الكرتونية كما أصمم شخصيات تشبه أصحابها»والتى تختلف حسب المناسبات أيضا فشغل شهر رمضان دائماً يكون مختلفًا عن شغل باقى العام لأنه مرتبط بذكريات الطفولة مثل شخصيات بوجى وطمطم التى تغنى وتصدر إضاءة، وطماطم وكذلك الشخصيات الجديدة مثل فنانيس، وقد صممت هذه العرائس الرمضانية لأنها محبوبة والأكثر شعبية بين الصغار والكبار.

الأميجرومى 

كم من الوقت يستغرق صنع الدمية الواحدة؟ 

تصميم العروسة الواحدة يأخذ أكثر من نوع خيط وتكون مدعمة من الداخل بهيكل سلك حتى تتحرك كما أنها بالطبع آمنة جدا على الأطفال، ويستغرق تصميم العروسة الواحدة من أسبوع إلى 15 يوم تقريباًـ وتتفاوت أحجام العرائس ما بين ١٧ سم وحتى ٣٠ سم.

الأميجرومى 

هل من تصميمات أخرى لشخصيات أجنبية؟

نعم بجانب الشخصيات الرمضانية قمت بتصميم عرائس لشخصيات مشهورة مثل «كورالاين وكورنليا وويل فاندوم» 

الأميجرومى 

هل اقتصرت العرائس التى قمتى بتصميمها على عرائس لشخصيات مشهورة فقط او موجودة بالفعل ام كان هناك تصميمات من وحى  خيالك ؟

بكل تاكيد إضافة الى تصميم العرائس لشخصيات معروففة قمت بتصميم عرائس من وحى خيالى  لأنى بالأساس عاشقة للرسم حيث أقوم برسمها وتصميمها قبل التنفيذ مثل العروسة بيل وهى عروسة تجسد شخصىة صحفية تحمل الكاميرا الخاصة بها طوال الوقت وأيضًا العروسة بينكى والتى تعيش فى عالم الحلويات ذات اللون البينك.

الأميجرومى 

أخيرا.. ما الحلم الذي يراود هايدى وتود تحقيقة بالنسبة لفن صناعة الدمى هوايتها المفضلة ؟

فى الحقيقة يراودنى حلم افتتاح جاليرى خاص بمشغولاتى الفنية كبديل للاعتماد على صفحات التواصل، فقط، كوسيلة وحيده لتسويق هذه المشغولات ومواصلة العمل بشكل جاد ومستمر لاستخراج وصنع عرائس بكميات اكبر لتغزو جميع محال لعب الأطفال فى كل مكان.

الأميجرومى 
الأميجرومى 

 

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