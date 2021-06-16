«التضامن» تحدد معايير وأهداف برنامج الطفولة المبكرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تم وضع عدة عناصر ومعايير لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة من خلال العمل على الاهتمام بالطفل والحرص على تعليمه داخل بيئة سليمة.

أضافت التضامن، فى تقرير صادر عنها، أنه تم تحديد الأهداف الفرعية لتنفيذ برنامج الطفولة المبكرة وهى:

- تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال.

- إعداد المنهج التربوي وفق نواتج التعلم المحددة فى معايير الجودة لمقدمي الخدمة بدور الحضانة.

- تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة وفق عدة محاور: البيئة والبنية التحتية -الممارسات المهنية - المشرفات -الممارسات المهنية للإدارة التنفيذية (الحكم الرشيد)- المشاركة المجتمعية والتربية الوالدية - سياسات الحماية ومناصرة الطفل - البرامج والأنشطة اليومية.

- التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة لتقليص فجوة الاحتياجات بين عدد الأطفال في مصر في المرحلة العمرية من 0- 4 سنوات وعدد الحضانات الموجود بالفعل.

- بناء قدرات العاملين في وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة على تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوى والمتابعة.

- تصميم وتنفيذ حملات دعوة وتوعية لتغيير مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية.

- الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة لتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.

وأكدت وزارة التضامن أنه منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة غير مُرخصة أو منتهية الترخيص، وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.