الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تكرم فايزة حسين وكمال رمزى فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية

افتتاح مهرجان الإسماعيلية
افتتاح مهرجان الإسماعيلية

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان عصام زكريا اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين التي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع، وذلك في حفل افتتاح الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقام على ضفاف شط قناة السويس.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية

وتسلم التكريم كل من نجليها سامح ومحمد الشرقاوي كما كرمت وزيرة الثقافة الناقد الكبير كمال رمزي .

افتتاح مهرجان الإسماعيلية

وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى" الناقدة المصرية مروة أبوعيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الإيطالى ماسيموليتشي"، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة  المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبدالسلام ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية

ويعرض خلال حفل الافتتاح فيلم الافتتاح  السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتر وهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

وقدم حفل الافتتاح المطرب عماد كمال أغنية بعنوان "أرض الحرية" وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاج.

وتقدم حفل الافتتاح الإعلامية انجي علي ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد في الهواء الطلق  تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك  باستقبال ضيوف المهرجان علي الرد كابت.

كما يحضر حفل الافتتاح كل من الفنان أحمد بدير والإعلامية بوسي شلبي وخالد جلال رئيس الرقابة والمصنفات الفنية وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة فايزة حسين كمال رمزي مهرجان الإسماعيلية الدورة 22

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