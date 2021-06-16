الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتقامًا من والده ..القبض على عاطل أحرق جراج سيارات فى إمبابة

حريق
حريق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، من القبض على عاطل أشعل النيران فى جراج سيارات بمنطقة إمبابة انتقاما من والده مُستأجر الجراج.

تبين من التحريات أن أجهزة أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق بجراج سيارات بشارع الوحدة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى هناك وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأسفر ذلك عن احتراق 3 سيارات و2 «توك توك».

وأفادت التحريات أن فحص الحريق أكد أنه عمدي وأشار إلى وجود شبهة جنائية، حيث أفادت التحريات المكثفة أن نجل مُستأجر الجراج أشعل النيران نكاية فى والده.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك انتقاما من والده الذي رفض تأجير الجراج له، وتفضيل عمه عنه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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