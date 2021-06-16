الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعتماد نتيجة «إعدادية القاهرة» بنسبة نجاح 83.9%

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩  % حيث تقدم للامتحان  ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة.


أشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .
 

واعتمد محافظ القاهرة  نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .
 

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد  عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الـ280 درجة كاملة كالدرجة العظمي للشهادة الإعدادية سيتم احتسابهم على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، كما تم وضع الاسئلة الوزارة، أن تضع الامتحانات على مناهج التيرم الثاني، حيث اقتصر امتحانات الفصل الأول علي اجتياز أو عدم اجتياز.

كانت أغلب "كنترولات" الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية،  قد دخلت في المرالة النهائية لاإعداد النتيجة النهائية، حيث انتهت "الكنترولات" من مراحل تقدير درجات الأسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في إعداد "شيتات" النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الأوائل في كل محافظة.

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