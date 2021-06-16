الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«يعقوب».. رواية تاريخية للدكتور محمد عفيفي عن دار الشروق

رواية يعقوب للدكتور
رواية يعقوب للدكتور محمد عفيفي

يصدر خلال الفترة القادمة الرواية الأولي للدكتور محمد عفيفي، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، تحت عنوان "يعقوب" وهى تتحدث عن المعلم يعقوب أحد الشخصيات المثيرة للجدل فى حقبة الحملة الفرنسية، وهى تمزج بين السيرة الذاتية والتاريخ والتخيل التاريخى.

المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب أحد الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري، ويرجع هذا الجدل إلى تعاونه مع الحملة الفرنسية على مصر التي احتلت مصر بقيادة نابليون بونابرت.

ولد يعقوب حنا بمدينة ملوي بمحافظة المنيا مصر عام 1745 م لأسرة قبطية متوسطة، تعلم بأحد الكتاتيب القبطية وتعلم بها بالإضافة إلى المواد الدينية القراءة والكتابة والحساب، عمل مساعدا لبعض أبناء طائفته العاملين بجباية الأموال والحسابات حتى تعلم حرفتهم.

كان رجال الكنيسة غير راضين عن يعقوب لتصرفاته التي كانت تخالف تعاليم الكنيسة سواء تصرفاته الشخصية أو حتى مع أخوانه من أبناء ملته.

الدكتور محمد عفيفي رواية يعقوب الحملة الفرنسية المجلس الأعلى للثقافة نابليون بونابرت الرواية التاريخية

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