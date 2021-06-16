الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

محمد سرور: «قط يعري العالم» تبحث في النقاء الداخلي للإنسان

القاص محمد سرور
القاص محمد سرور

صدر حديثًا عن دار كوكتيل للنشر المجموعة القصصية "قط يعري العالم" للروائي والقاص محمد سرور، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل".

يقول محمد سرور عن المجموعة :" مجموعة «قط يعري العالم» هي قصص تعمل على تعرية العالم من ملبس الأخلاقيات الزائفة الذي يرتديه أحيانا، العالم مسرح دموي كبير من حولنا، مليء بالدم والعنف والجنس. 

ويضيف في تصريح خاص لـ"الدستور":" في الحقيقة أنا لا أرى العالم سوى بالوعة كبيرة، مغطى ببعض الزهور الخادعة، التي يجب على أحد ما أن يجزَّها حتى ينكشف ما تحتها. حاولتُ فعل ذلك، عن طريق الخيال، عالم آخر مواز، عالم من دون أزهار أو ألوان، وإن كان لا بد من ألوان فهما الأحمر والأسود بالتأكيد.

ومن أجواء المجموعة "كائنات قليلة هي من تشبه ذلك القط. قط صغير رمادي، لا يعرف شيئًا سوى اللعب والمطر. أو بمعنى آخر، اللعب تحت المطر. إذا جاء الشتاء؛ خرج من مكمنه، يجري في الشوارع، مدفوعًا برغبة غريبة، يقفز ويجري وينزلق ويقفز مرة أخرى. قط يحب العالم، ولذلك نام العالم تحت قدميه، في هدوء، وتركه ليعريه".

أما عن كلمة الناشر فهي " قصص ذات خيال متجاوز ولغة أدبية ثرية تغلب عليها الفانتازيا. فتبدو ذات قدرات تخيلية فارقة، وتتميز بدقة بنائها وبراعتها وقدرتها الوصفية والتخيلية البديعة".

أما عن محمد سرور فهو روائي وقاص مصري من مواليد الأسكندرية، نشر له من قبل رواية "لعبة السادة" 2015، ورواية "أرض الكراميل" 2019. وتعد مجموعة "قط يعري العالم" العمل القصصي الأول له. حصل على عدة جوائز أدبية مثل جائزة أخبار الأدب وجائزة ديوان العرب.

قط يعري العالم المطرب محمد سرور دار كوكتيل للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي 2021 مجموعة قصصية

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