مايا مرسي تشهد حفل توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتصنيع الشوكولاتة

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات حفل توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتصنيع الشوكولاتة، الذى يأتي في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women، وسفارة اليابان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين"UNHCR"، ويستهدف السيدات الوافدات من دول (اليمن، السودان، إريتريا، سوريا)، بحضور السيدة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومي محمود المدير العام للإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، والأستاذة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة.



حيث عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بنجاح هذا البرنامج التدريبي المتميز وغير التقليدي، وبما أسفر عنه من منتج عالي الجودة، وأضافت قائلة: "فخورة وسعيدة أننا في مصر نصنع الشوكولاتة بأيادي سيدات مصريات"، وأكدت على أهمية تطبيق ما تم تعلمه في التدريب، موضحة أن المجلس على أتم الاستعداد لتلقى المقترحات لتطوير هذا البرنامج التدريبي بما يحقق صالح المتدربات، قائلة: "اعتبروا المجلس القومي للمرأة بيتكم الثاني".

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر لشريك المجلس هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعاونهم الدائم والمثمر مع المجلس، وتقبلهم دائما للأفكار الجديدة غير النمطية، كما وجهت الشكر لمركز تنمية المهارات بالمجلس وفرع الجيزة لخروج التدريب بهذا الشكل الاحترافي، وشددت على أهمية تحقيق الاستدامة ومواصلة العمل.

واختتمت كلمتها بالإعلان عن إتاحة مطبخ فرع المجلس بمحافظة الجيزة للمتدربات لتصنيع منتجاتهم مجاناً، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا.

فيما أكدت جيلان المسيري سعادتها بالتعاون مع المجلس في هذا البرنامج التدريبي المتميز، وأوضحت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تهتم بتوسيع دائرة المجالات والفرص أمام المرآة حتى تتمكن من اختيار ما يناسبها ويناسب ظروفها، وعبرت عن خالص تمنياتها بالنجاح للسيدات والفتيات اللائي تلقين التدريب، وأن يساهم في تغيير شكل حياتهم للأفضل.

وأكدت مي محمود حرص مركز تنمية المهارات بالمجلس على تطوير البرامج التدريبية التي يقدمها بصورة مستمرة لتقديم أفضل تدريبات احترافية للمرأة، مما يمكنها من تنمية قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها لإقامة مشروعاتها الخاصة، مؤكدة أن خروج المنتج بصورة احترافية يساهم بشكل كبير في تسهيل فرص التسويق واتاحتها بشكل أكبر، وطالبت المتدربات بتقديم مقترحاتهم لتطوير البرنامج التدريبي والعمل على استدامته.

وعبرت ماجدة محمود عن سعادتها بنجاح هذا البرنامج التدريبي، ووجهت الشكر لجميع الشركاء، وتحدثت عن خطوات العمل على هذا البرنامج التدريبي، واقترحت عرض منتجات المتدربات النهائية في جميع المعارض التي ينظمها الفرع.

وعبرت الشيف ميرفت دسوقي شيف مدرب واستشاري الشوكولاتة عن بالغ سعادتها بنجاح البرنامج التدريبي، لافتة إلى أنه كان امامها تحدى صعب بتوصيل منتج صعب ومعقد مثل الشوكولاتة بصورة مبسطة للمتدربات، مؤكدة سعادتها بالرؤية المستقبلية لجميع الجهات القائمة على هذا البرنامج التدريبي ورغبتهم في استمراره وتطويره للوصول للمستوى العالمي .

وعبرت المتدربات عن بالغ شكرهم وامتنانهم للدكتورة مايا مرسى والمجلس القومي للمرأة لإتاحة فرع المجلس لتصنيع منتجاتهم مجاناً.

وفى الختام تم توزيع الأدوات والمعدات الخاصة ببدء مشروع خاص بكل متدربة، وهذه الأدوات مقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

اجتماع المجلس القومي للمرأة

اجتماع المجلس القومي للمرأة

اجتماع المجلس القومي للمرأة

اجتماع المجلس القومي للمرأة