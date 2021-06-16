العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد شوارع مدينة نصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة علي طفلة حديثة الولاده ملقاة بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

البداية كانت بتلقي المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد شوارع الدائرة.

علي الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم العثور على طفلة مرتدية كامل ملابسها على قيد الحياة تم اصطحابها لديوان القسم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.