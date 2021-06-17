«رضا وطبلة الست».. 3 فرق تصدح بالأغنيات والرقص ضمن فعاليات مهرجان الطبول (فيديو)

استضاف مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية ثلاث فرق ضمن فعاليات مهرجان الطبول والذي أعلنت عنه وزارة الثقافة في الفترة من 12 وحتى 18 يونيو.

الحفل الأول كان لفرقة "طبلة الست" والتي قدمت عدد من الغنيات ذات الطابع الشعبي، ومربعات الواو، بالإضافة إلى أغنيات أخرى منها "يا صلاة الزين، ويا ابو اللبايش يا قصب"، وغيرها.

كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عدد من الرقصات، وكانت هناك فرقة أندونيسية ثالثة.

يذكر أن مهرجان الطبول في دورته الثامنة يأتي برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، ويقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتى الآثار والسياحة، الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية.

يستضيف المهرجان دولتي كولومبيا وجنوب السودان كضيفتي شرف، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وبحضور العديد من سفراء وممثلى الدول المشاركة منهم هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا سفيرة كولومبيا، المستشار الثقافي اليمني، المستشار الثقافي السوداني، إلى جانب قيادات وزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يُشار أن الدورة 8 من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر - سوريا - كولومبيا- الفلبين - إندونسيا- السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان -اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر الى جانب عدد من المبدعين المصريين والاجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي - فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو (مصر)، الفنان عبد القادر سالم (السودان)، الفنان دودوندای روز (السنغال)، باباتوندی أو لاتونجی (أمريكا - نيجيريا)، وتتوتولامومبوسينا (كولومبيا).

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صورة من العرض