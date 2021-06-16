الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج سعيد الماروق يعلن موعد عرض مسلسل «دور العمر»

بوستر دور العمر
بوستر دور العمر

أعلن المخرج سعيد الماروق، عن موعد عرض مسلسله الجديد “دور العمر”، والذي انتهى من تصويره مند فترة قليلة، ودخل في أعمال مونتاجه مؤخرًا. 

وقال الماروق إن العمل سينطلق عرضه في 15 يوليو المقبل على منصة شاهد التابعة لـ إم بي سي، حيث قام بطرح البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للتغريدات. 

وعلق الماروق على البوسترات الدعائيه للعمل قائلا: "‏بشكر كل فريق العمل من نجوم وممثلين وفنيين وانتاج فخور فيكم كلكم لولاكم ولولا مجهودكم الكبير معي ما كان ممكن يتحقق هيدا العمل شكرا لكم جميعاً" .

المسلسل اللبناني "دور العمر" يتناول قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم ويعتمد في أحداثه التي ستكون عشرة حلقات فقط على الإثارة والتشويق، ويشارك فيه بجانب سيرين عبدالنور،عادل كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانين ومن إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار ناصر فقيه. 

تامر حسني زينة خالد الصاوي محمد هنيدي التواصل الاجتماعي سميرة سعيد سيرين عبدالنور سعيد الماروق سيرين عبد النور

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