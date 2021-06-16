الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: الانتهاء من ميكنة معظم الخدمات يونيو الجاري

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجاري الانتهاء من ميكنة معظم خدمات الوزارة وفق مؤشرات محددة خلال يونيو الجاري.

أضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني أنه تم الانتهاء من ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعي و320 إدارة اجتماعية، و602 وحدة اجتماعية بنسبة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، إضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بنحو 406 مليون جنيه.

أشارت إلى أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى في جميع البرامج بحيث لا يكون هناك احتياج للتوافد على الوزارة أو الإدارات، بالإضافة الى انه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، من خلال التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي، بالاضافة الى إجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة علي خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والتعليم والأزهر ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجاري تنفيذ الربط مع العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.

وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة وتم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت التضامن إلى أنه فى إطار  تنفيذ خطة المكينة لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين، قد تم توفير 3,5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج، وتقليل التعامل بين العاملين والمواطنين فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وزارة الاتصالات المعاشات هيكل الدفع الالكتروني تكافل وكرامة

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