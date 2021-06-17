محمد صلاح يتصدر عمليات البحث في جوجل.. لهذا السبب

تصدّر نجم المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، عمليات البحث، اليوم الأربعاء، عبر مُحرك البحث الشهير «جوجل»، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي، عن جدول المُنافسات للموسم الجديد 2021/2022.

مُحمد صلاح ورفاقه الأفارقة ساديو ماني، نجم ليفربول، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، المشاركون في مسابقة الدوري الإنجليزي لن يواجهوا أزمة في المشاركة بالمباريات بسبب بطولة الأمم الإفريقية المقرر أن تنطلق في الكاميرون يناير من العام الماضي.

شهد جدول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي توقفين في شهر يناير، وهو الشهر المُقرر فيه انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، حيث تنطلق بطولة القارة السمراء في التاسع من يناير للعام الجديد، وتنتهي في السادس من فبراير.

بحسب جدول المسابقة، فإن المُباريات التي سيغيب عنها صلاح ورفاقه خلال مشاركتهم في البطولة، ستكون مباراتين فقط، أي أن جولتين سوف يُقامان في خلال هذه الفترة التي تتزامن مع بطولة الأمم الإفريقية.

وأنهى محمد صلاح الموسم الأخير بـ 22 هدفًا، متأخرًا بهدف وحيد عن هاري كين نجم تونهام الإنجليزي، والذي اقتنص لقب هداف الدوري الإنجليزي من نجمنا المصري محمد صلاح، بعد استحواذ الأخير على اللقب لعامين متتالين، حرم فيهما اللاعب الإنجليزي من لقبه المحبب الذي فارقه منذ موسم 2017.

وحقق صلاح لقب الهداف لموسمين متتاليين، بينما شاركه في 2019/2020، زميله السنغالي ساديو ماني، اللقب، وتقاسماه بنفس الرصيد من الأهداف (25 هدفًا)، غير أن ساديو غاب عن المنافسة بفارق كبير هذا العام.

كما حقق محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول في المواسم الثلاثة الماضية، نجاحًا كبيرًا، مُحققًا أرقامًا مصرية وعربية وإفريقية لم تتحقق من قبل، بعد أهدافه الغزيرة التي أحرزها في مشاركاته بجميع البطولات التي لعب فيها بقميص ليفربول، كان أبرزها أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، بعد أن حقق اللقب مع فريقه.