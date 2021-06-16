إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية قليشان بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى بطريق كوم حمادة - ايتاى البارود أمام قرية قليشان بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية قليشان وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود المركزي لتلقى العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: محمد فتحى محمد، 60 عاما، عبد محمد فتحى، 30 عاما، مالك عبد الله محمد، عتمان، عامان، اسلام محمد عبد ربه، 25 عامًا "، وجارى عمل الاسعافات الأولية وتم عمل اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.