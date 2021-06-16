الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية قليشان بالبحيرة

حادث سير
حادث سير

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث  تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى بطريق كوم حمادة - ايتاى البارود أمام قرية قليشان بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية قليشان وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود المركزي لتلقى العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: محمد فتحى محمد، 60 عاما، عبد محمد فتحى، 30 عاما،  مالك عبد الله محمد، عتمان، عامان، اسلام محمد عبد ربه، 25 عامًا "، وجارى عمل الاسعافات الأولية وتم عمل اللازم.

 وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

البحيرة حادث تصادم 4 أشخاص أشخاص وقوع حادث

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. روابط نتائج جميع المحافظات للشهادة الإعدادية آخر العام

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس وكيفية التظلم الإلكتروني

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"77 مليون أمريكي لن يدعموا بينيت".. لماذا يؤيد الإنجيليون نتنياهو ؟

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس