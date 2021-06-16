«النيابى اللبنانى»: قرار تكليف رئيس حكومة ناشئ عن النواب

أعلنت ​رئاسة​ ​المجلس النيابي اللبناني، اليوم الأربعاء،​ أن قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة ​رئيس الجمهورية​، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية.

وأشار المجلس النيابي إلى أن الذي يجري ​الاستشارات النيابية​ ل​تشكيل الحكومة​ هو رئيس الحكومة المكلف وفق الماده 64 من الدستور.

وشددت الرئاسة، في بيان، على أن المطلوب حل وليس ترحالًا والمبادرة مستمرة.

وقال بري إنه "من حقي أن أحاول بناءً لطلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها لا سيما أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك وأرسل إلى عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي".

وشدد على أنه كان القاضي راضيًا طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24، لافتًا إلى أنه طالما حل موضوع الداخلية إلى أنه أصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف تكون له أصوات بطريقة غير مباشرة.

وتابع بري: "متعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيسًا للحكومة، هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم إليه".

وقبل يومين، أعرب رئيس مجلس النواب ​اللبناني نبيه بري،​ عن انزعاجه الشديد من الأوضاع الراهنة في ​لبنان​، واصفًا استمرار حال التردي بأنه سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه.

وأكد بري فى تصريحات صحفية، أن مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسا.