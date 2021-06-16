بدء حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية بالسلام الوطني

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقام داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالاسماعيليه على ضفاف شط قناة السويس.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

كما يضر حفل الافتتاح كل من الفنان أحمد بدير والإعلامية بوسي شلبي وخالد جلال رئيس الرقابة والمصنفات الفنية وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

ويبدأ الحفل الذي يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية، بتجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد في الهواء الطلق تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان علي الرد كابت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاح ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

يلي ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

يلي ذلك عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرجة الإماراتية"نجوم الغانم" والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش والمخرجة المصرية هالة خليل والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو"توماس ويلز" والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالإله الجوهرى والروسية إيلينا كورسيفا والمنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا.