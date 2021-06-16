«صحة الغربية»: تبرع جمعية أهلية بجهاز فصل مشتقات الدم لمستشفى المحلة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تبرع مؤسسة أمة واحدة وبعض رجال أعمال المحلة المخلصين بجهاز فصل مشتقات الدم إلى مكوناته وهي كرات دم حمراء، بلازما وصفائح دموية لقسم بنك الدم بتكلفة 850 ألف جنيه، والذى يعد إضافة جديدة فى عملية تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.

يأتي ذلك إيمانا من المجتمع المدنى بالدور الذى تقوم به مستشفى المحلة العام فى الآونة الأخيرة وتضافرا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لمواجهة جائحة كورونا .

كما تقدم وكيل الوزارة بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تطوير المنظومة الصحية والدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

جدير بالذكر ان بنك الدم بمستشفى المحلة العام أصبح بنك دم تجميعى يقوم بتجميع تبرعات الدم وتحليلها وفصلها للمكونات الأساسية مما يؤدى إلى سد احتياجات المستشفى ومستشفيات المحلة العامة والخاصة بأجر يدخل فى صندوق تحسين الخدمة.