«حدوتة رضا».. سائقة تحكي قصتها مع عربة النقل منذ 25 عامًا (صور)

أثبتت المرأة المصرية على مر العصور قدرتها على العمل في كافة المجالات لتوفير معيشة جديدة لأسرتها من خلال تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية من تعليم وصحة.

وبرغم كل الصعاب التي تمر بها بعض السيدات في حياتهن بسبب انفصال أو وفاة أزواجهن، لكنهن لم يستسلمن لتلك الظروف ورفضن أن يكن عالة علي عائلتهم أو المجتمع، ومن تلك رضا عبد السلام التي تعمل علي عربة نصف نقل علي طريق المحاجر لكسب قوت يومها و لتربية أبنائها الأيتام.

تحكي رضا عبد السلام، 58 عامًا، أنها بدأت ذلك العمل عندما توفي زوجها منذ أكثر من 25 عاما وتركها مع 4 أطفال أكبرهم في عمر الخمس سنوات بلا دخل ثابت، فوجدت نفسها أمام سيارة نصف نقل كانت ملك لزوجها فقررت أن تتعلم القيادة:"لقيت نفسي مش معايا فلوس علشان الأكل فقررت أتعلم السواقة علشان أعرف أصرف علي اطفالي".

تستكمل:"بدأت العمل علي السيارة وكانت طبيعة عملي توصيل العمال من قرية الشرفة بالمنيا إلي أعلي الجبال للعمل في المحاجر ويبدأ عملي في الخامسة صباحًا وينتهي في الثالثة مساءً".

أشارت رضا إلى أنها استمرت في ذلك العمل على مدار 25 عاما وقامت بتربية أولادها حتي أصبحوا طلاب في الجامعة.

تواصل:"أن أولادها يشعرون بكل الفخر والاعتزاز بها، لأنها قدرت أن تقوم بتربيتهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي مرت بها" أولادي عارفين أد إيه انا تعبت عليهم علشان كده همه فخورين بيا جداً و علطول بيشجعونى".

أضافت أن أكثر الأمور صعوبة في تلك المهنة التعامل مع العمال حيث إنها كانت تواجه الكثير من المتاعب والانتقادات في بداية عملها لكن بعد مرور أكثر من عام في تلك المهنة أصبحت معروفة لجميع العمال".

رضا عبد السلام