الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حدوتة رضا».. سائقة تحكي قصتها مع عربة النقل منذ 25 عامًا (صور)

رضا عبد السلام
رضا عبد السلام

أثبتت المرأة المصرية على مر العصور قدرتها على العمل في كافة المجالات لتوفير معيشة جديدة لأسرتها من خلال تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية من تعليم وصحة.

وبرغم كل الصعاب التي تمر بها بعض السيدات في حياتهن بسبب انفصال أو وفاة أزواجهن، لكنهن لم يستسلمن لتلك الظروف ورفضن أن يكن عالة علي عائلتهم أو المجتمع، ومن تلك رضا عبد السلام التي تعمل علي عربة نصف نقل علي طريق المحاجر لكسب قوت يومها و لتربية أبنائها الأيتام.

تحكي رضا عبد السلام، 58 عامًا، أنها بدأت ذلك العمل عندما توفي زوجها منذ أكثر من 25 عاما وتركها مع 4 أطفال أكبرهم في عمر الخمس سنوات بلا دخل ثابت، فوجدت نفسها أمام سيارة نصف نقل كانت ملك لزوجها فقررت أن تتعلم القيادة:"لقيت نفسي مش معايا فلوس علشان الأكل فقررت أتعلم السواقة علشان أعرف أصرف علي اطفالي".

تستكمل:"بدأت العمل علي السيارة وكانت طبيعة عملي توصيل العمال من قرية الشرفة بالمنيا إلي أعلي الجبال للعمل في المحاجر ويبدأ عملي في الخامسة صباحًا وينتهي في الثالثة مساءً".

أشارت رضا إلى أنها استمرت في ذلك العمل على مدار 25 عاما وقامت  بتربية أولادها حتي أصبحوا طلاب في الجامعة.

تواصل:"أن أولادها  يشعرون بكل الفخر والاعتزاز بها، لأنها  قدرت أن تقوم بتربيتهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي مرت بها" أولادي عارفين أد إيه انا تعبت عليهم علشان كده همه فخورين بيا جداً و علطول بيشجعونى".

أضافت أن أكثر الأمور صعوبة في تلك المهنة التعامل مع العمال حيث إنها كانت تواجه الكثير من المتاعب والانتقادات في بداية عملها لكن بعد مرور أكثر من عام في تلك المهنة أصبحت معروفة لجميع العمال". 

رضا عبد السلام
رضا عبد السلام
رضا عبد السلام
رضا عبد السلام
رضا عبد السلام المرأة المصريه سيارة نصف سائقة عربة نصف نقل قوت يومها

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط بوابة التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أول تعليق من اتحاد الكرة على تلقى الزمالك تبرعات

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 83.9 %

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية