وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

شارك عشرات الفلسطينيين في محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية احتجاجا على إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأقيمت الوقفة على المدخل الغربي للبلدة على دوار قرية عزبة الطبيب المحاذي لشارع "55" الاستيطاني ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بالاستيطان، مطالبين بفتح مداخل البلدة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان الطبيب، إن الوقفة تأتي ردا على الإجراءات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إغلاق مداخل بلدة عزون، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيقف صفا واحدا في وجه الاحتلال وجرائمه.

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة والانباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي بالبوابة الحديدية، والغربي المؤدي إلى قرية عزبة الطبيب بالسواتر الترابية، والشرقي المؤدي إلى قرية كفر لاقف بالمكعبات الأسمنتية، ومنعت المواطنين من الدخول الى البلدة أو الخروج منها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان أكان راخميتولين موقف بلاده ومواقفها الثابتة الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة ولن تتغير.

وشدد راخميتولين خلال لقائه السفير الفلسطينى لدى جمهورية كازاخستان منتصر أبوزيد، في مقر الوزارة بالعاصمة نور سلطان، على أن بلاده مع الحق والعدل وخيار حل الدولتين بناء على جميع قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية .

من جانبه، أطلع السفير أبوزيد المسئول الكازاخستاني على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن بما فيها القدس الشرقية، معربا عن شكره للمواقف المبدئية الثابتة لجمهورية كازاخستان قيادة وشعبا الداعمة للقضية الفلسطينية.