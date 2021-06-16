الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5100 عبوة منتجات ألبان منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

منتجات ألبان فاسدة
منتجات ألبان فاسدة بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 5100 عبوة منتجات ألبان منتهية الصلاحية، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة خلال حملات شنتها المديرية اليوم على الأسواق والمصانع.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجزر وتم التحفظ على كمية من اللحوم قدرها 325 كجم، وتحرير محضر حيازة وعرض منتجات ألبان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لإحدى الشركات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتم التحفظ على كمية قدرها 5100 عبوة منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع التصنيع الغذائى حماية لصحة المواطنين.


وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن نتائج الحملات الرقابية التي شنتها  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية برئاسة امحمد سعد مدير المديرية، التي استهدفت جميع احياء الاسكندرية خلال شهر مايو الماضي والتي أسفرت عن تحرير 1319 محضرا، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح سعد أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للحد من المخالفات التموينية في مخابز الاسكندرية قد بلغ 610 محاضر متنوعة، من بينها 66 محضرا لعدم نظافة ادوات العجن ، و54 محضرا لتوقف المخابز عن العمل دون اذن مسبق  .

وأشار مدير مديرية التموين انه تم تحرير 708 محاضر أثناء الحملات الرقابية على الاسواق ومحطات البوتاجاز والمحال التجارية، منها  35 محضرا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر لها، وعدد 225 محضرا للمحال والاسواق لعدم الاعلان عن سعر السلع، وعدد 305 محاضر لعدم حمل  شهادة صحية، وعدد 14 محضرا لبيع بضائع مجهولة المصدر، بالإضافة إلي 52  محضرا لاستخدام أوراق مطبوعة في تغليف المواد الغذائية مما  يضر  الصحة العامة للمواطنين .

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تموين الإسكندرية ضبط ألبان منتهية الصلاحية التموين حملات الطب البيطري

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