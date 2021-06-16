شركة سياحية كبرى تسير رحلات بحرية إلى مصر أغسطس المقبل

أعلنت شركة الرحلات "Atlas Ocean Voyages "، عن خطوط سير رحلاتها الصيفية الجديدة لعام 2021 وذلك عبر أول سفينة استكشافية تم إنشاؤها حديثًا من قبل الشركة، مشيرة إلى أن السفينة الجديدة ستجري عدة رحلات إلى مصر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينة الجديدة وتدعى "World Navigator" ستشارك ضمن الموسم الافتتاحي المحدث لرحلات بين اليونان والقاهرة الإسكندرية وذلك بدءًا من 4 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن السفينة الجديدة ستنطلق في رحلاتها من اليونان إلى مصر وستمكث بها عدة ليالي وفقا لبرنامج الرحلة.

وقالت أطلس إن تغييرات خط سير الرحلة تعكس استجابة الشركة لعدم اليقين الجيوسياسي في إسرائيل (في إشارة للتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين) كجزء من التزام العلامة التجارية للرحلات البحرية بسلامة الضيوف وصحتهم.

وأوضح ألبرتو أليبرتي رئيس الشركة أن سلامة وصحة ضيوفهم وموظفيهم هي أولويتهم القصوى، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون الاستمرار في مسارهم نحو القدس هذا الصيف، لكن الجغرافيا السياسية في المنطقة لا تجعل هذا الأمر ممكنا.

وأشار أليبرتي إلى انهم سيروا رحلات سفينة "World Navigator " إلى مصر والجزر اليونانية لتقدم الشركة للمسافرين خيارًا جديدًا وفريدًا ومتفوقًا من التجارب الحصرية التي تحدث مرة واحدة في العمر، زبأسلوب مغامرة فاخرة حقيقية ، وذلك حسب موقع "cruiseindustrynews".

وكشف مدير الشركة عن انه في 4 أغسطس المقبل ستنطلق الرحلة الأولى وسيتمع أفراد الرحلة بحفل عشاء احتفالي وحفلة فى الأهرامات بالجيزة مع الاستمتاع بعروض الضوء والصوت الخاصة عند منطقة الأهرامات.

ونظرًا لصغر حجمها، ستقوم "World Navigator "، بالذهاب إلى الجزر اليونانية الصغيرة والأصيلة حيث لا يمكن للسفن الكبيرة الوصول إليها، ويمكن لركاب الرحلة الاستمتاع بمجموعة من الرحلات الاستكشافية المجانية على الشاطئ ، بالإضافة إلى تجارب أخرى مشوقة، وذلك بحسب الشركة

وتشمل خيارات الجولات المجانية زيارة قرية أنو ميرا التقليدية في ميكونوس، وزيارة أكروتيري اليونانية، المصنفة ضمن أفضل المواقع الأثرية في العالم، ومن مصر سيزرون متحف الإسكندرية الوطني ومكتبتها الشهيرة.

مصر وجهة أساسية للسياحة اليونانية

وقالت الشركة إن زبائنها الذين يسعون إلى التعمق في التراث المصري واليوناني يمكنهم اختيار جولات برية ممتازة، والتي تشمل جميع المواقع الرئيسية في الإسكندرية والقاهرة والأقصر وأثينا وسيتم إجراء جميع الرحلات الاستكشافية على الشاطئ والجولات البرية في مجموعات صغيرة، بقيادة مرشدين سياحيين محليين خبراء ومفتشين، وعلى متن حافلات تعمل بنسبة أقل من 50 في المائة من طاقتها لتوفير مساحة شخصية واسعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب ظروف كورونا.

وأوضح أطلس أنه سيتم استخدام سماعات الرأس اللاسلكية أيضًا للسماح للضيوف بالبقاء بعيدين اجتماعيًا مع الاستمتاع بتعليقات المرشدين.