الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب» تشيد بالنقلة النوعية بمجال الأسواق التي نفذتها بورسعيد

مجلس النواب
مجلس النواب

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقه أعضاء وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي، فى إطار زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة بورسعيد،  لمتابعة مختلف مشروعات التطوير الجارية في بورسعيد.

واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد، لافتا إلى أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد، ويمثل طفرة في خدمات النقل بالمحافظة. 

وأشار المحافظ، إلى أن حي الضواحي شهد نقلة نوعية بأعمال التطوير والتنمية وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، لافتا أن مدخل بورسعيد الواقع في نطاق حي الضواحي أصبح يعكس مدى التطور الحضاري ببورسعيد خلال السنوات الأخيرة. 

ومن جانبه، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع الميناء البرى الجديد، والذى يؤكد على التقدم الخدمي والتنموي الذى حققته المحافظة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الطرق بالضواحي تساهم في جعل الحى من أرقى احياء بورسعيد ويوفر حياة كريمة للمواطن، ويتماشى مع كون بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سوق الأسماك الجديد، وبازار بورسعيد الجديد (سوق الخضروات) بحي العرب للتعرف على المشروعات الخدمية المطورة التي أقامتها المحافظة بما يتماشى مع خطة القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى.

واستمع محافظ بورسعيد وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لشرح عن مكونات الأسواق وخدماتها، كما تم المرور بالعديد من المحلات  للتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالنقلة النوعية في مجال الأسواق التي نفذتها بورسعيد والتي تتماشى مع مجمل التطورات في كافة المجالات وأهداف التنمية ببورسعيد، مما يساهم في تقديم خدمات على أعلى مستوى.

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