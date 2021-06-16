أكرم حسني وهيفاء وهبي يتصدران تريند يوتيوب بـكليب «لو كنت»

بمليوني مشاهدة

استطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بطرح أحدث أعماله الفنية أغنية “لو كنت” والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وحقق الكليب نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية خلال يومين من طرحه وتصدر تريند اليوتيوب محتلًا المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة، وتخطت المليوني مشاهدة.

واتسمت أغنية “لو كنت” بخفة الظل والبهجة بطبيعة حال الفنان أكرم حسني، والذي فاجأ جمهوره باتقانه للغناء بجانب التمثيل، وتقول كلمات الأغنية في جزئها الأول بصوت أكرم حسني: لو كنت أرنب كان أكيد هايبقي الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي.. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي.. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هاشتكيكي.

وتكمل هيفاء: لو كنت كتاب أنا كنت هابقى كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال.

(أكرم): لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايز أكون كلام أنا عايز اكون سكات لو كنت هابقي حاجة مهمة من الحاجات انا هابقي سمايلي فيس مكشر في جروب امهات.

(هيفاء): لو كنت قطة حلوة كنت هابقي اكيد سيامي لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي لو كنت فلفل احمر كنت هابقي قرن حامي لو كنت بتفهم في الكلام يبقي هاتفهم كلامي لو كنت اله حادة كنت هابقي حابة احط حد لايك حد مش عاجبني وطظ في الأسامي.