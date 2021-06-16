بايدن: أفعال بوتين تضعف وضع روسيا على الساحة العالمية

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد حربا باردة جديدة، وأعلن عن أنه نبّهه من أن الهجمات الإلكترونية يجب ألا تطال البنى التحتية الحيوية.



وقال بايدن في مؤتمر صحافي إثر قمته الأولى مع فلاديمير بوتين: "أعتقد أن آخر شيء يريده الآن هو حرب باردة"، مضيفا أنه شدد خلال المحادثات على أن "بعض البنى التحتية الحيوية يجب أن تكون بمنأى عن الهجمات.. سواء كانت إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأفعال التي أقدم عليها الرئيس الروسي "تضعف" وضع بلاده على الساحة العالمية.



وتساءل كيف سيكون الحال إذا انخرطنا في الأنشطة التي قام بها؟ مضيفا: "هذا يضعف وضع بلد يحاول باستماتة ضمان الاحتفاظ بوضعه كقوة عالمية كبرى".