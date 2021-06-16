الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

3 وزراء يشاركون فى إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة E70

التجارة السيارة الكهربائية
التجارة السيارة الكهربائية الجديدة E70

شهد وزراء التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال العام، المؤتمر الصحفي لإطلاق السيارة الكهربائية الجديدة E70 التي سيتم تصنيعها في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.

توطين صناعة السيارات طموح وزارة التجارة والصناعة 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات من خلال السعي نحو إدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث الذي تسببه السيارات العادية، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى إلى تعميق صناعة السيارات الكهربائية عبر تقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية الحالية لمكافحة أسباب التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب

وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار قرار وزاري بالاشتراطات الخاصة باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث حدد القرار أن يكون الاستيراد خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

مصر تخطو خطوات جادة في صناعة السيارات 

وأشارت جامع إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر لتشمل كافة محافظات الجمهورية ، الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة .

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