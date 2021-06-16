معلومات الوزراء: مصر ضمن أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 (إنفوجرافيك)

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديد يرصد خلاله تقدم مصر في النسخة التاسعة من مؤشر حقوق الطفل 2021، الذي يصدر عن منظمة حقوق الطفل بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية وجامعة إراسموس للاقتصاد بهولندا.

أوضح المؤشر أن مصر جاءت هذا العام في الترتيب الـ 34 من أصل 182 دولة حول العالم، بمجموع نقاط 0.832، مقارنةً بالترتيب الـ 35 بمجموع نقاط 0.826 في 2020.كما تحسنت نقاط مصر في 3 مجالات رئيسة من أصل 5 بالمؤشر بينما استقرت في المجالين الآخرين.

يقيس المؤشر كيفية احترام حقوق الأطفال وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة عالميًّا، من خلال 5 مجالات رئيسة، وهي: متوسط العمر المتوقع، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وبيئة النشء، وتتضمن هذه المجالات 20 مؤشرًا فرعيًّا.

مؤشر حقوق الطفل