بايدن: المحادثات مع بوتين جيدة لكن انتقاده لحقوق الإنسان «سخيف»

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالجيدة والإيجابية.

وقال بايدن عقب انتهاء القمة الأمريكية الروسية في العاصمة جنيف، قبل قليل، إن انتقادات بوتين لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة سخيفة، علي حد تعبيره.

وأوضح بايدن أنه ناقش مع بوتين الملف النووي الإيراني وأزمتي سوريا وليبيا، مشيرا إلى أنه ليس لدي الولايات المتحدة أي مشاكل في التبادل التجاري مع روسيا.

وأكد بايدن أنه تم الاتفاق مع روسيا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مقرا في الوقت ذاته بأن هناك خلافات مع روسيا تحتاج إلى كثير من العمل لحلها.

وتابع: “ناقشت مع بوتين الأمن السيبراني ونرفض الهجمات على بنيتنا التحتية، ولن نتساهل مع انتهاك سيادتنا والتدخل في الانتخابات وسنرد عليها".

وأدان بايدن اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني، معتبرا أن أجندة إدارته ليست ضد روسيا وإنما وفقا لمصلحة الشعب الأمريكي.

واختتمت القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف بعد إجراء محادثات موسعة.