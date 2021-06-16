الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وفد «التنسيقية» يلتقى رئيس جهاز حماية المنافسة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، للوقوف على التطورات التشريعية الخاصة بتعديلات قانون حماية المنافسة المتعلقة بملف الرقابة السابقة على الاندماجات والاستحوازات بخصوص الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصاديه الخاضعه لقانون المنافسة.

وتطرق رئيس الجهاز إلى أهمية التوعية بثقافة المنافسة بالنسبة لمجتمع رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الهيئات القضائية والبرلمانيين خاصة الأعضاء في اللجان النوعية المتصلة بالتشريعات الاقتصادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى عملية التحديث والتطوير التي تتم في الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمركز المعلومات وعملية تحليل البيانات والدراسات الاقتصادية القطاعية.

وناقش وفد التنسيقية سبل التعاون بين الطرفين في عملية التثقيف التشريعي بقانون المنافسة وتعديلاته وتغذية اللجان النوعية بالتنسيقية، بدراسات السوق القطاعية في المجالات المختلفة، طبقا لتخصص اللجنة التي يقوم الجهاز بعملها طبقا لطبيعة عمل الجهاز.

وتطرق وفد التنسيقية إلى أهمية الحياد التنافسي للحد من الخسائر التي تتكبدها الدولة في التحكيم الاستثماري.

ضم وفد التنسيقية كلا من، النائبة راجية الفقي والنائب أحمد القناوي، عضوى مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية، الدكتور محمد راضي ومحمد سيف، والدكتورة حنان وجدي، ومعتز عبد الله.

3 سنين تنسيقية 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف تتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وفد رئيس جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية دكتور محمود ممتاز تعديلات قانون حماية المنافسة الرقابة 3 سنين تنسيقية

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