الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل اتهام فرد أمن مستشفى بالتحرش بفتاة أجنبية أثناء تلقيها لقاح كورونا

تحرش
تحرش

تنفرد «الدستور» بنشر تفاصيل اتهام فرد أمن بأحد مستشفيات القاهرة بهتك عرض فتاة أجنبية الجنسية أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا داخل المستشفى محل عمله في القضية التي حملت 5527 لسنة ۲۰۲۱ جنايات المطرية المقيدة برقم ٨٩١ لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة.

جاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "إسلام .ا" - 18 سنة، فرد أمن بمستشفى المطرية التعليمي "محبوس" بأنه في ۲۰۲۱/۳/۳۰ بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "كـ.ک" بالقوة بأن تتبع سيرها وامسك عنوة بمؤخرتها وصدرها.

أقوال المجني عليها

جاء في أقوال المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة:"اللي حصل أنه أنا كنت سجلت اسمي على موقع وزارة الصحة وكنت بختار المكان على الموقع اللي المفروض أروح فيه عشان آخد لقاح فيروس كورونا، فأنا اخترت عشوائي وبعد كده سألت حد على المستشفى واستخدمت GPS ورحت على المستشفى".
 

أضافت: "هناك دخلت وسألت حد كان واقف على البوابة وهوّ نادي على حد تاني جاني وخدني من عند البوابة ودخلني لحد موصلت مبني اللي فيه اللقاح واستنيت هناك شوية وبعد كده قابلت الدكتور واداني اللقاح وبعد ما أخدته جيت أمشي ففي حد جالي ونده الراجل ده وقاله يوصلني لحد باب المستشفى".

وتابعت "بعدها فضلت ماشية معاه عشان يوصلني وخرجت من باب المبني بتاع اللقاح وكنا ماشين في مكان مفتوح بس ضلمة وبعد كده و إحنا ماشيين أنا كنت خايفة منه فمشيت بخطوات أسرع فهو بقي ورايا ولقيته جه ورايا راح حط إيده على مؤخرتي وراح حاضني من ورا وحط إيده على صدري فأنا صرخت وأعدت اتحرك بعنف وأقاوم فهو سابني وأنا قلت له إنت مجنون وابتديت أعيّط وأجري ناحية البوابة وهناك كان في حد شرطة لابس لبس رسمي شرحتله اللي حصل وهما بدأوا يسألوني عن شكله وأوصافه فهما بعتوا اتنين لمبني اللقاح وجابوا الراجل وأنا اتعرفت عليه وقبضوا عليه وبعد كده رحنا قسم الشرطة وجيت على هنا".

التفاصيل الكاملة اتهام فرد أمن مستشفى هتك عرض فتاة

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