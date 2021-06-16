الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أنسباي.. حكاية أنس بن مصري».. رواية جديدة لأيمن رجب طاهر عن دار كيان

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "أنسباي.. حكاية أنس بن مصري" للروائي أيمن رجب طاهر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

تدور أحداث الرواية في الحقبة المملوكية حول صبور السراج الذي يتعرض لمؤامرة قاسية دبرها أحد أمراء المماليك، فيضطر للهرب بمعاونة صديقه يوسف النحاس ويصطحب ابنته صافية وعفيفة الحامل في شهرها الأخير.

وإكمالا لخطة هروبه يركب السراج على سفينة الريس حميد الفرشوطي وفيها تلد عفيفة ولدا يطلع عليه جده "صبور أنس"، وبعد رسو السفينة تصاب الأم بحمى وتموت وأثناء دفن الجثمان يكون هناك موكب للأمير ططر المملوكي الجركسي ويحتال لياخذ الصغير وينجح بالفعل، ويذهب إلى قصره ويهديه لزوجته خوند عنود، وتتوالى الأحداث".

تكشف الرواية عن الكثير من الأسرار في الحقبة المملوكية والتغيرات التي حدثت في ذلك العصر، والكثير من الامور الأخرى مثل الحياة الاجتماعية ورصد لمعاناة الشعب المصري في ذلك الوقت، كما تتطرق للظلم الاجتماعي في تلك الحقبة وغيرها.

أيمن رجب طاهر قاص وروائي من مواليد أبنوب بأسيوط وهو عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له العديد من الروايات منها، موت بريء (رواية) 2007، شرنقة الجسد (رواية) 2011، القحط (رواية) 2013، بنتاور.. الساقي الأمين (رواية) 2014م روايات الهلال، تل العقارب (رواية) 2017، بنو عدي (رواية) 2017، ليل زوارة (رواية) 2017، نوڤـيلا (رواية) 2018، القحط (رواية) ط2 2019، أنوبيس.. يرقص على حافة الحياة (رواية) 2019،مرفأ الأربعين (رواية) 2020، 

الهجانة (رواية) 2020.

حاز أيمن رجب طاهر العديد من الجوائز منها جائزة أحمد بهاء الدين مرتان، جائزة أخبار الأدب، جائزة القصير للإبداع الأدبي، جائزة الدولة التشجيعية عن روايته القحط، الصادرة عن دار كيان.

أيمن رجب طاهر دار كيان للنشر والتوزيع أنسباي العصر المملوكي رواية تاريخية

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