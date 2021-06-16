اليوم.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021 على التابلت

الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إرسال أرقام جلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2021، الأربعاء، عبر برنامج تنويهات بأجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، موضحًا أن الطالب سيتلقى رقم جلوسه ومقر لجنة الامتحان التى يؤدي فيها الاختبار النهائى من خلال البرنامج على أجهزة التابلت.

ويبلغ أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة نحو 649 ألف و387 طالب وطالبة، منقسمين إلى 292 ألف و852 طالب وطالبة فى الشعبة العلمى علوم و100 ألف و169 طالب وطالبة فى شعبة علمى رياضيات و256 ألف و366طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية، على أن يتم امتحانهم فى 2189 لجنة سير على مستوى الجمهورية، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

على صعيد أخر يؤدي طلاب الثانوية العامة، الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، يوم 21 يونيو الجاري.

وقررت وزارة التربية والتعليم تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ يوم ١٠ يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للأدبية وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:



- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .