الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

تفاصيل إصابة ريهام سعيد بمرض السكري

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن إنهاء تعاقدها مع قناة النهار، وتوقف تقديم برنامج “صبايا”، بالإضافة إلى إعلانها عن إصابتها بمرض السكري واكتشافها الأمر عن طريق الصدفة.

ريهام سعيد توضح تفاصيل إصابتها بمرض السكري

وظهرت ريهام سعيد خلال بث مباشر أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، وكشفت خلاله عن اكتشافها الإصابة بمرض السكري من خلال التحاليل التي أجرتها قائلة: “كنت دايما بتكلم عن الصحة وأقول أنها أهم حاجة، وطلع الصحة مربوطة بالحياة اللي انت تختارها، طلعت تحاليلي مافيش أوحش من كده والحمدلله، وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر”.

 

 

وأضافت: “اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول إن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وبتصايق”.

وأوضحت: "عايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا، وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال: لما تكون عايز ترد على منتقديك ما تقعدش ترد على كل واحد، طول عمري مكرسة نفسي إني أساعد الآخرين، لكن أول مرة أبقى مكلفة إن أنا اللي بتعالج، وقضيت 20 سنة أخلي بالي من الناس ومن شغلي ومن أقاربي وعائلتي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي".

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وأشارت: "سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة دون وجه حق، وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي، لكن جيه الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي وأوفر وقت كتير، ربنا ينصرني على أعدائي اللي معرفش هم أعدائي ليه، ومش ذنبي إني ناجحة، ولما وصلتني التحاليل حبيت أقولهم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي، وما تاخدوش فوق طاقتكم، لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها.. ما تضايقوش نفسكم أبدًا".

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