بروتوكول تعاون بين صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والبنك الزراعى

وقع اللواء الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، وعلاء على، رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشتركًا، لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك.

وقال مساعد وزير الزراعة إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

أوضح صابر أن الصندوق سيقون بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث.

وأعلن مساعد وزير الزراعة للطب البيطري عن إنشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في محافظات الغربية والإسماعيلية وسوهاج، كنقاط عمل في قطاعات: الدلتا، القناة، والصعيد، بهدف سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.

وأكد صابر أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية هو أقدم جهة تخصصية والأكثر احترافية، حيث تم إنشاؤه عام 1959، كما تغطى مظلة التأمين في حدود أكثر من 25% من إجمالي رءوس الماشية في مصر.