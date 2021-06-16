الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«كل يوم بتحب واحدة».. عمرو دياب يرفع شعار برج الميزان

عمرو دياب
عمرو دياب

تتصدر أخبار عمرو دياب منصات التواصل الاجتماعي وتتداول بشكل سريع بمجرد انتشار صور له مع مصورة فوتوغرافية تداول العديد من رواد السوشيال ميديا أخبار أنضمام دينا بهجت إلى قائمة الحبيبات لى الهضبة، ولم تكن الأولى فعمرو دياب يرفع شعار إحدى اغنياته بعنوان "ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة" بجدارة.

حب الحياة والعلاقات الاجتماعية 

ينتمي الهضبة إلى أًصحاب برج الميزان المعروفون بحبهم للحياة، والعلاقات الاجتماعية ، ولا يستطيعون العيش دون حب ولا يدخرون مجهودهم في إسعاد من يحبونه وبالطبع يبذلون قصارى جهدهم للشعور بالرضا في العلاقة مع الحبيب.

على العهد محافظين 

 يتسم أصحاب برج الميزان كما قالت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي بالود والإخلاص خلال دخول علاقة حب أو صداقة فهم يصارحون الغير بعيوب شخصيتهم ومميزاتها ويتركون له الخيار ولكن إذا وافق فعليه الالتزام بالعهد الذي بينهم طوال الوقت.

اللباقة والطيبة 

في معظم العلاقات الخاصة بهم يتميزون بالطيبة واللباقة، ولا يحبون الشجار والخلاف على العلن حتى لو وصل بهم الحال لوضع استحالة العشرة بينهم، ينهون الأمور دون جرح مشاعر بعضهم البعض محترمين العلاقة بينهم، حساسين للغاية ويقدرون الجمال ، ويتميزون باختيار الذوق العالي في كافة الأشياء.

رجل الميزان في العلاقات العاطفية 

من أكثر ما يجذب انتباه الفتيات لرجل الميزان أنه لا يخفي مشاعره على من يحبه فإنه دائمًا ما يبوح لها بكل ما في قلبه، واعطائها قدر من الرومانسية كبير، بالإضافة إلى اخلاصه في الحب لها، وطريقة تعبيره الصادقة عن مشاعره.

يهتم بالفتاة التى تهتم بمظهرها الخارجي اناقتها طوال الوقت وتحرص على البوح بمشاعرها تجاهه، ويسعى لبناء علاقة قوية بينهما، ويحاول تلبية طلباتها واسعادها وتجنب التواجد مع الفتاة التى لا تقدر عمله ولا مجهود ولا تراعي ظروفه، ولا يقبل أيا إهانه أو تعدي على العهد بينهما مهما كان الأمر ، ولا يحب افتعال المشكلات ولا الدخول في مهاترات ليس لها أيا فائدة بل التمتع بعلاقة هادئة بعيدة عن المشاكل هو هدفه للتركيز في عمله.

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