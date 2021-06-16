ضبط مسجل خطر بحوزته 40 لفافة من نبات البانجو بالغربية

تمكن أمناء كمين العلو بمركز المحلة الكبرى، من ضبط مسجلين خطر بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بضبط أفراد وأمناء كمين العلو مسجل خطر يدعى "ع. ا .م" مقيم قرية دمرو بحوزته 40 لفافة من نبات البانجو وزن كيلو ونصف، كما تم ضبط مسجل خطر أخر مقيم بسوهاج بحوزته كمية من مادة البودرة (هيروين) وزن 500 جرام بعد أن أشتبهوا فيهم وتم تفتيشهم وعثروا على المواد المخدرة قبل توزيعها فى الأسواق.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان عام قسم مركز المحلة، وتحريز المواد المخدرة لإحالتهما للنيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.