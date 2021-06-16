«خطة النواب»: «سكك حديد مصر» تبدأ فى تحقيق أرباح خلال السنة المالية الجديدة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقال الهيئة القومية لسكك حديد مصر من مجموعة الهيئات التي تُسفر نتائج أعمالها عن تحقيق خسائر إلى مجموعة الهيئات التي قُدر لها أن تسفر نتائج أعمالها عن تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية الجديدة 2021/ 2022.

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

ولفتت اللجنة البرلمانية في تحليلها لقيمة خسائر العام لبعض الهيئات الاقتصادية، إلى انخفاض عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي قُدر لها تحقيق خسائر خلال العام المالي الجديد 2021/2022 مقارنة بالعدد الفعلي للسنوات المالية 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، وبالعدد المقدر للسنة المالية 2020/2021.

وترى اللجنة أن السبب الأساسي في انخفاض قيمة المقدر من خسائر العام في السنة المالية الجديدة بنحو 42% مقارنة بالمقدر للسنة المالية 2021/2020، إنما مرجعه انتقال الهيئة القومية لسكك حديد مصر من مجموعة الهيئات التي تُسفر نتائج أعمالها عن تحقيق خسائر إلي مجموعة الهيئات التي قُدر لها أن تسفر نتائج أعمالها عن تحقيق صافي ربح العام خلال السنة المالية الجديدة 2021/ 20222، يصل إلي مليار و130 مليون جنيه.

وتعد الهيئة هي وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.