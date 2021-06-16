بوتين: جو بايدن رجل دولة وقائد يسعى إلى تخفيف التوتر

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، بأنه رجل دولة خبير، وقائد يسعى لتخفيف التوتر.

وأكد بوتين، أن المباحثات بينهما كانت بناءة، لافتًا إلى استمرار المشاورات على مستوى وزراء الخارجية.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية بعد القمة مع بايدن في جنيف: "ناقشت مع الرئيس الأمريكي التصريحات العدوانية بحق روسيا، حيث إن الولايات المتحدة تعتبر روسيا خصمًا وعدوًا لها".

وأضاف: "المعارض الروسي أليكسي نافالني انتهك القانون الروسي"، لافتًا أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية على الحدود الروسية. وتابع: "واشنطن أعلنت عن دعم تنظيمات سياسية معارضة في روسيا ".

كما شدد على أن كل مشكلة قابلة للحل إذا انخرطت بلاده مع واشنطن في مفاوضات جادة.

واعتبر الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن، لديهما مسئولية خاصة إزاء الاستقرار الاستراتيجي في العالم باعتبارهما دولتين نوويتين.

واختتمت في جنيف جولة من المحادثات الموسعة جرت ضمن إطار القمة المنعقدة اليوم الأربعاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأكد الفريق الصحفي الروسي الذي يعمل على تغطية أعمال القمة اختتام المحادثات الموسعة بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما في فيلا "لا جرانج"، مشيرا إلى أن الطرفين قررا عدم تقسيم هذه الجولة من الحوار إلى قسمين كما كان مقررا أصلا.

وقال مسئولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام إن المحادثات الموسعة اختتمت في الساعة الـ17:05 بالتوقيت المحلي (أي 15:05 بتوقيت جرينيتش).

واستمر الاجتماع الموسع لأكثر من ساعة، بعد أن أجرى بوتين وبايدن في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات استمرت أكثر من 1.5 ساعة على نطاق ضيق بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

واستمرت القمة الروسية-الأمريكية في جنيف إجمالًا نحو 4.5 ساعة، بما في ذلك فاصل وجيز بين الجولتين.

ووصفت روسيا مساء الأربعاء، القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، والوفدين المرافقين لهما، التي عقدت في جنيف بأنها "ناجحة"، حسبما نقلت "الشرق" عن وكالة "تاس" الروسية.

وذكرت "تاس" أن القمة بين بايدن كانت مكثفة وناقش الزعيمان كل مواضيع أجندة المحادثات المطروحة مسبقًا.