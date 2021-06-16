تضمن «سد النهضة».. البيان الختامى لاجتماع المجلس الوزارى لـ«التعاون الخليجى»

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دورته (148) اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

وشارك في الاجتماع كل من الخليجي؛ خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ الدكتورأحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية

وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام "قمة القادة حول المناخ " التي عقدت بدعوة من الرئيس الأمريكي في 22-23 أبريل، منوهًا بجهود المملكة لمكافحة التغير المناخي من خلال إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 27 مارس 2021.

الإمارات

وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات على انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، معربًا عن دعمه لاستضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

كما أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، كذلك هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 – 2024م.

مكافحة الإرهاب

وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.

كما أكد أن استمرار الميليشيات الحوثية، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث

فيما أكد المجلس الوزاري قرارات مجلس التعاون الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، مؤكدًا دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر المجلس أن أية ممارسات تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، داعيًا إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية

أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقًا خطيرًا للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً.

إيران والملف النووي

أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكدًا ضرورة التزامها بالمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني ‏الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران، معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية، مشددًا على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران.

واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، مؤكدًا ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم.

سوريا

أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مشيدًا بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهًا بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر.

اليمن

رحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة، كما أدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.

كما أدان استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، محّملًا الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر.

العراق

أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات العراق، مؤكدًا دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

الأردن

كما أكد المجلس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

المغرب

أكد المجلس الوزاري أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معربًا عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية للحفاظ على أمن المغرب واستقراره، مجددًا دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها في إطار السيادة المغربية.

لبنان

أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، مؤكدًا دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات.

السودان

رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيدًا بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.

سد النهضة

كما رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 15 يونيو 2021، الذي أكد أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وشدد المجلس على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.

ليبيا

وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وتنصيب السلطة التنفيذية الجديدة، لوضع الأسس الدستورية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

التدخلات الأجنبية

وفي الختام، أكد المجلس الوزاري مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.