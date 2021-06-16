تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021. وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

وأوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 29 طالبا، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالبا. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.

ـ أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية:

1. كيرلس سمير فريد خليل منير الجمال الاعدادية الرسمية لغات 280

2. جوزيف هاني ميلاد فرانسيسكان سيدى بشر الاعداداية الخاصة 280

3. ردينة ممدوح محمد على / توشكى الرسمية لغات بنات /280

4. فرح محمد ابراهيم سليمان / الشهيد احمد عبد العزيز بنات /280

5. منه الله سعيد مصطفى / فاطمة الزهراء الاعداداية بنات/ 280

6. شيماء العشرى شحاته بخيت/ مصر الحرية الاعدادية بنات/ 280

7. ملك ايمن محمود حسانين/ ناصر الرسمية لغات بنات/ 280

8. نوران أحمد عبد الراضي على/ تقسيم الزهور الإعدادية الرسمية لغات/ 280

9. أحمد أسامة سعيد مصطفى / جمعية سيدى جابر الخاصة لغات بنين /280

10. هشام محمد مصطفى مدكور/ المنير الاعدادية الرسمية لغات 280

11. جاسمن جمال بشاى حبشي/ بايونيرز الاوليمبية الاعدادية لغات

12. محمد حسام عبد الحميد زكي/ اجياد لغات

13. ميار عصام عبد الرحيم محمد/ الاخلاص ع بنات

14. كريلس شنودة فوزى خليل/ فرانسيسكان ابو قير الإعداداية الخاصة

15. لمياء احمد محمد احمد/ محمد زهران الرسمية المميزة لغات

16. آلاء شحاتة احمد احمد/ طيبة الاعدادية الخاصة لغات

17. بشرى بديع نظير بسالى/ المرقصية الاعدادية لغات

18. حازم محمد يوسف محمد/ الصفوة الخاصة لغات

19. محمد مصطفى حسن متولى/ العهد السعيد الإعدادية الخاصة

20. شمس علاء على الشيخ/ يوسف الشاذلي الإعدادية بنات

21. شهد جلال محمد عبد المحسن/ الشهيد مهيب الهوارى الإعدادية المشتركة

22. على أحمد على عبد العزيز/ نور العلم الإعدادية المشتركة

23. اسراء ياسر غريب عبد العظيم/ الصالحية الإعدادية بنات

24. نور المعتز بالله محمد شحاتة/ برليانس العالمية الإعدادية لغات

25. زياد سامي حلمى اسماعيل / على بن ابى طالب ع.م بنين

26. احمد وليد السيد عبد السلام/ ابيس 7 الإعدادية المشتركة

27. محمد حمدى لطفى مصطفى /ابوالعز الحريري الإعدادية بنين

28. ندى احمد عبد اللطيف محمد / على بن ابى طالب ع.ص بنات

29. كرستينا سيفين شكر الله نصيف/ الزهراء الإعدادية بنات.



•رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يمكنكم الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية العام الدراسي 2020 / 2021

من خلال الرابط الآتي:

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