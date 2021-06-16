اتفاق بين الرئيس التونسى ونظيره الإيطالى على مواجهة الهجرة غير الشرعية

أجرى رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي بروما، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وأكد قيس سعيد، خلال هذا اللقاء، على ما يجمع تونس بإيطاليا من روابط انسانية وتاريخية عريقة وقواسم حضارية وثقافية ومبادئ راسخة من شأنها أن تكون منطلقا لمستقبل مشترك جديد يقوم على مجموعة من القيم الإنسانية والمصالح الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري والثقافي وفق رؤى وآليات مبتكرة ومفاهيم جديدة في إطار المصلحة المشتركة وحسن الجوار، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وشدد قيس سعيد على حرص تونس على تطوير تعاونها الاقتصادي مع إيطاليا، البلد الصديق والشريك التجاري الثاني لها في أوروبا.

ودعا إلى تواصل إيطاليا الوقوف إلى جانب تونس، في إطار ثنائي وصلب الاتحاد الأوروبي، لمعاضدة جهودها لتحقيق التنمية والانعاش الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتعزيز الاستثمارات وتنويعها ومساندتها في تذليل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت حدّة بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19.

وذكر قيس سعيد بموقف تونس من مسألة الهجرة غير النظامية، وأكد ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر في ضفتي المتوسط، وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط وتعيد الأمل للشباب وتخلق لهم فرص العمل والتنمية في بلدانهم الأصلية.

إيطاليا تعرض مساعدة تونس

ومن جانبه، ثمّن الرئيس الإيطالي عمق علاقات الصداقة بين البلدين والمستوى المرموق الذي بلغته مجالات التعاون المثمر بين إيطاليا وتونس، الشريك الاستراتيجي المتميز، مشيرا إلى أن الشعب الإيطالي لن ينسى مبادرة رئيس الجمهورية بإرسال فريق طبي إلى منطقة بريشيا بإيطاليا التي كانت المنطقة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 في شهر أبريل 2020، وأعلن عن أن إيطاليا قررت توجيه طائرتين إلى تونس محملتين بمساعدات طبية متنوعة بقيمة 1 مليون يورو لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن بلاده سترفع في عدد المنح المخصصة للطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة بإيطاليا من 180 منحة إلى 260 منحة، مجددا استعداد بلاده لمواصلة مساندة تونس في جهودها لحشد دعم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية المانحة في معاضدة جهود تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد- 19، فضلا عن مزيد تشجيع المستثمرين الايطاليين على الانتصاب في تونس في عدة قطاعات.

ونوه الرئيسان بالتوقيع، بمناسبة هذه الزيارة، على مذكرة تفاهم حول التعاون التونسي الإيطالي من أجل التنمية للفترة 2021-2023 تنص على تخصيص 200 مليون يورو لتمويل مشاريع في التنمية والانعاش الاقتصادي والفلاحة والتشغيل والتكوين وإدماج الشباب.