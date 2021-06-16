الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر تقدم مساعدات إنسانية للبنان

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية للبنان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية «حلايب» من ميناء الأدبية بالسويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدوله لبنان الشقيقة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين.
وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر قيادة وجيشًا وشعبًا لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التى عصفت بها، وأن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.
وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة التى تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى.

ضربة حرة

وائل لطفي

مصر الكبيرة

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