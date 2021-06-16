نائب التنسيقية: نسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان

خلال لقاء وفد برلماني أوزبكستاني

أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين أوزبكستان وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

وأضاف "مطر" أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بين رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة السيدة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني، والنواب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، وأيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة.

من جانبها أوضحت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الأوزبكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت يونسوفا: "نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن ومصر تدعم اوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكانت أوزبكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، ونشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في 2020".

النائب محمد تيسير مطر

النائب محمد تيسير مطر

النائب محمد تيسير مطر