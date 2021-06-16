«لا أحب مشاهدة أعمالى».. أبرز تصريحات الفنانة حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on، مع الإعلامية لميس الحديدي، وتصدرت تصريحاتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التدوين المصغر تويتر.



وترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها:



- أكدت الفنانة حنان مطاوع أن وصية والدها "كرم مطاوع" أن تكون فنانة.



- زوجها المخرج أمير اليماني هو أكثر الداعمين لها.

- تعتز كثيرًا بتجربتها "أمل حياتي" لنجاحها بقوة رغم خروجها عن السباق الرمضاني.



- أعلنت أنها لا تحب مشاهدة أعمالها نهائيًا بعد الانتهاء منها.

- استمر تصوير مسلسل القاهرة كابول أكثر من عامين.



- أكدت أنها أنجبت ابنتها (أماليا) قبل 3 أشهر، من استكمال التصوير واضطرت إلى انقاص وزنها بعد الولادة.



- أوضحت أنها واجهت صعوبة كبيرة من أجل استرجاع مشاعر وصوت شخصية "منال" والإحساس الخاص بالدور في القاهرة كابول.

- تسعى طول الوقت لتطوير نفسها.



- تأخذ رأى والدتها سهير المرشدى فى كل أعمالها.



- كشفت تفضيلها دائمًا عن المعاني المستترة في الفن.



- أكدت أن شخصية منال فى "القاهرة كابول" تمثل الشارع المصرى.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" عرض في المارثوان رمضان 2021، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.

وحصلت الفنانة حنان مطاوع على شهادة الإبداع الفنى عن دورها فى فيلم "يوم وليلة"، خلال مهرجان المركز الكاثوليكي فى دورته الـ 69، وأعربت حنان مطاوع عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، خاصة أن أول جائزة حصلت عليها فى مشوارها الفنى كان من المركز الكاثوليكى.