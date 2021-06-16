«تعليم الجيزة»: غدًا نتيجة الإعدادية بالمدارس وإعلان تفاصيل تنسيق الثانوية بعد أسبوعين

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لوضع تنسيق خاص بالثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن الإحصاء بالمديرية تستعد لعمل التجيهزات الخاصة بدرجات قبول طلاب الثانوية، على أن يتم إعلان تفاصيل التنسيق بعد أسبوعين من الآن، لافتة إلى أن نتيجة الإعدادية ستكون فى مدارس المحافظة غدًا الخميس.

وتوقعت المصادر أن بداية قبول طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام فى القاهرة سيكون من 250 درجة كمرحلة أولى، أما فى محافظة الجيزة سيكون من 240 كمرحلة أولى، لكن لم تعلن الدرجات رسميًا حتى الآن.

أضافت أن الدرجات التي ستمنح للطالب بامتحانات نهاية العام هى التي سيتقدم بها لتنسيق الثانوية العامة 2021 والثانوية الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.