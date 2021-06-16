مفوض أممي: الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تشكل جرائم حرب

تلقى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خطاباً من ميشيل باشليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رداً على خطاب معاليه المرسل إليها بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2021م، والتي خُصِصت لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.



وأعربت السيدة باشليه عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب المعالي رئيس البرلمان العربي على خطابه، المتضمن مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



كما أعربت المفوض السامي في خطابها عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصعيد الأخير والذي أسفر عن وقوع الكثير من القتلى، وأضافت أنها أكدت في خطابها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته

الاستثنائية (الـ30) المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2021م، على أن الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، في حال تبين أنها استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهداف مدنية، فإنها قد تشكل جرائم حرب.



وأكدت أن "إسرائيل" باعتبارها سلطة الاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي، بتوفير الحماية للمواطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

يذكر أن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي قد دعا الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة "العسومي" أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" عبر الفيديو كونفرانس، وحضور كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ورئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، وأعضاء البرلمان العربي.

كما دعا العسومي، إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات التي تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.

كما دعا وسائل الإعلام العربية كافة وبمختلف أنواعها، إلى مخاطبة الرأي العام العالمي بلغاته المختلفة، لحشد الدعم والتأييد اللازم لنصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات.