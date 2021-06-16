تحرير محاضر متنوعة وضبط لحوم مجهولة المصدر في حملة ببنى سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صورالغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، وتضم في عضويتها الرقابة التموينية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى

وشنت اللجنة حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة ناصر،شملت محال تجارية ومطاعم ومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز طبية ،والتي شارك فيها الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة المقدم محمد بكري شرطة المرافق والدكتور مصطفى محمود من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لمخالفات تموينية وتجارية متنوعة ، بواقع 8 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار ، وتحرير محضر لوجود سلع منتهية الصلاحية ،ومحضر لحيازة لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات ، ومحضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، و2 محضر لعدم إصدار فواتير ، والتحفظ على 50 كجم لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفى سياق منفصل التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه وفداً من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وناقش المحافظ آليات التعاون مع الجهاز التنفيذي بشأن استكمال ترفيق منطقة كوم أبوراضى الصناعية ،خاصة في مجال الصرف الصناعي ، وذلك بعد توفير الاعتمادات المطلوبة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة للبدء في تلك الأعمال والتي تشمل إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي و نهو شبكة الصرف العام وعمل الخزان الأرضى، وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين المحافظة والجهاز ،فضلا عن مناقشة سبل الدفع بباقى مشروعات البنية التحتية وإنهاء إجراءات تسليمها وغيرها من التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها.